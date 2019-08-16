Китайские «инвесторы» уничтожают русский лес

В России предлагают подключить Китай к решению проблемы незаконной вырубки леса в Сибири. В противном случае Поднебесная может столкнуться с запретом на экспорт древесины — судя по всему, речь идёт о вывозе кругляка и пиломатериалов.

«Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в интервью «Ведомостям».

По его словам, Пекин обязан принять конкретные меры для борьбы с незаконной вырубкой. Например, Кобылкин считает необходимым создать «селекционно-семеноводческие комплексы», которые будут «высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на территории России».

Стоимость проекта глава Минприроды оценил в 5-6 миллиардов рублей. Большую часть суммы (3-4 миллиарда) должен выделить Китай

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в целом поддержал инициативу Минприроды. Он также убеждён, что Китай необходимо привлекать к сотрудничеству по борьбе с «чёрными лесорубами».

«Лес — та сфера, где действуют мощные криминальные структуры. Поэтому Китай и Россия должны взаимодействовать и сотрудничать, чтобы пресекать незаконную заготовку древесины, её «отмывку». Это является задачей общей для наших стран», — сказал Николаев.

В то же время депутат усомнился, что запрет на экспорт русского леса в Китай удастся реализовать на практике. Он отметил, что коммерсанты из КНР могут продолжать получать отечественную древесину через третьи страны (в частности, Монголию).

Ситуация безнаказанности

На первый взгляд обращение к Китаю за помощью можно назвать разумной инициативой. Бенефициары незаконной вырубки сибирских лесов находятся в КНР. Если власти РФ действительно настроены на радикальное решение этой проблемы, то с китайскими правоохранительными органами необходимо установить достаточно тесное сотрудничество.

Эту задачу облегчает договор об экстрадиции подозреваемых, заключённый ранее между Москвой и Пекином. Как утверждают в Госдуме, оба государства выполняют свои обязательства.

«Я спрашивал у китайских партнёров, есть ли проблемы с экстрадицией. Они сказали, что да, есть, так как не все страны выдают их преступников. Они называли ряд стран, которые не выполняют условий экстрадиции. Что касается России, то с РФ никаких вопросов нет», — говорил в феврале 2019 года председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Однако обращение Минприроды и Госдумы к Китаю за помощью в сфере борьбы с незаконной вырубкой невольно вскрывает слабость нашего государства. Москва фактически расписывается в неспособности самостоятельно решать проблемы с преступностью и контролировать лесной фонд в рамках госграниц.

На практике это означает, что зачастую российские власти не могут мониторить состояние сибирских лесов и оперативно реагировать на начавшуюся незаконную вырубку. Либо наше государство и местные чиновники привыкли в большинстве случаев закрывать глаза (читай — потворствовать) уничтожению отечественного лесного фонда.

Выгодно ли Китаю сотрудничать с Россией в борьбе с «чёрными лесорубами»? Конечно же, нет!

Китайские товарищи (прежде чем покуситься на сибирские леса) основательно загадили собственную страну. Это была цена за тот гигантский индустриальный рывок, который совершила Поднебесная. Сейчас сохранившийся в КНР лесной фонд находится под неусыпной опекой государства, и потому незаконной вырубкой мало кто рискует заниматься.

В России сложилась иная ситуация. Никакой индустриализации в нашей стране не происходит, а вот наплевательское отношение к национальному лесному фонду, которое ранее было свойственно КНР, присутствует.

Коммерсанты из Поднебесной пользуется пробелами в правовой системе РФ и вывозят незаконно вырубленные леса под разными предлогами. Чаще всего китайцы либо арендуют землю, где растёт лес, под «инвестиционные проекты», либо нанимают для вырубки и последующего вывоза кругляка отечественные организации

Ещё один вариант — учреждение предприятия с участием китайских и российских юридических и физических лиц. Этот способ позволяет размыть ответственность за нарушение закона и запутать следственные органы. Реальные бенефициары преступления — китайцы, но они как бы находятся в стороне.

Велика вероятность, что деятельность «чёрных лесорубов» из КНР покрывает китайское государство. С точки зрения властей Поднебесной они скорее приносят благо национальной экономике. Единственное, за что их можно «прижать» — это налоги или взятки, которые они платят за «отмывание» импортируемого сибирского леса.

Поэтому не очень понятно, с какой стати Китай добровольно согласится сотрудничать с Минприроды или правоохранительными органами РФ. Пекину объективно выгодна ситуация безнаказанности за нелегальный импорт российского леса.

Однако у Москвы есть рычаги влияния на Китай, и ими надо обязательно пользоваться. Запрет на экспорт — один из них. Естественно, что, как указывал Николаев, коммерсанты из Поднебесной могут найти обходные пути для вывоза российской древесины, но объём незаконной вырубки может значительно сократиться

Также проблему «чёрных лесорубов» можно включать в повестку дня встреч высокопоставленных официальных лиц двух государств, в том числе министров, силовиков, глав правительств и национальных лидеров. Ситуация должна обсуждаться на самом высоком уровне.

Правовой бардак

Лес — это такое же уникальное богатство нашей страны, как нефть, газ, уголь, минеральные ресурсы, пресная вода. Леса занимают около 45% территории РФ. Это почти четверть всего лесного фонда Земли. Почему же на него так нагло покушается Китай? Основная причина — в несовершенном законодательстве. Эта проблема стоит на повестке с момента распада СССР. Она регулярно поднимается, но воз, как говорится, и ныне там.

Например, 10 лет назад эксперты отмечали отсутствие государственного механизма управления лесами, били тревогу из-за дефицита лесничеств и нехватку финансов на их содержание. Указывалось, что отсутствие устойчивой национальной лесной политики ухудшает противопожарную безопасность. А уничтожение защищённого законом лесного фонда нередко происходит под видом санитарной вырубки.

Ноябрь 2017 год. Уже упоминавшийся выше Николаев перед рассмотрением новелл в лесное законодательство перечислил аналогичные, по сути, проблемы:

«Лесной кодекс — это основной закон, который должен регулировать не только использование древесины, но и самого леса как природного ресурса… Ещё одна обширная сфера — постановка лесов на кадастровый учёт, борьба с их незаконным использованием, рубкой, борьба с природными пожарами, охрана лесов»

Весьма показательным примером творящего правового бардака является тот факт, что в лесном кодексе РФ отсутствует чёткое определение понятию «лес». Нормативный акт отсылает нас к постановлению Конституционного суда РФ. Но в нём приводится весьма размытая формулировка: «Лес — это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства».

Ежегодно щедрая Россия теряет от незаконной вырубки десятки миллиардов рублей. Эти деньги оседают карманах местной мафии и китайских дельцов. Специфика незаконной вырубки заключается не только в неуплате налогов. Деревья уничтожаются варварскими способами, без соблюдения положеных экологических нормативов.

На земле, где побывал китайский «инвестор», происходит эрозия почвы. При этом у России нет ресурсов для ликвидации последствий незаконной вырубки, то есть новые деревья на таких участках расти уже не будут

Но самое страшное, что чёрные лесорубы поджигают лес, чтобы скрыть следы своей незаконной деятельности. Этот год может стать рекордным по масштабу пожаров. Например, в начале августа 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что выявила в Иркутской области факты попытки сокрытия незаконной вырубки лесов поджогами деревьев. Сейчас в регионе горят сотни тысяч гектаров лесного фонда.