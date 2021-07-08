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Дональд Трамп высказал свое мнение о стрельбе на поражение при штурме Капитолия
8 июля, 2021 08:47
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POOLKeystone Press Agency Global Look press
По мнению бывшего президента США Дональда Трампа охрана Капитолия не должна была стрелять на поражение при беспорядках 6 января.
Трамп в ходе своего выступления в штате Нью-Джерси заявил, что убийство ветерана ВВС США Эшли Бэббит было неоправданным, причин стрелять на поражение не было. Бывший президент также сказал, что удивлен решением прекратить дело в отношении стрелявшего охранника Капитолия, пишут «Известия».
Напомним, охранник застрелил женщину во время ее попытки попасть в здание конгресса через разбитое окно. Следствие пришло к выводу, что правоохранитель не нарушал закон.
Дональд Трамп принял окончательное решение. Но он этого не очень-то и хотел.
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