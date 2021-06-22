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Политика
Дональд Трамп не сдается: «Нет, я никогда не признавал поражения»
22 июня, 2021 07:58
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Paul HennessyKeystone Press Agency Global Look press
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что никогда не признавал своего поражения в ходе президентских выборов 2020 года.
«Нет, я никогда не признавал поражения», - подчеркнул Трамп. Он также сказал, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета бюллетеней в некоторых штатах. Бывший президент США уверен, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов и нарушений, пишет «ПолитЭксперт».
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