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Политика
Российский посол вернулся в Вашингтон. В Белом доме рады
22 июня, 2021 07:32
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Pixabay
Российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон для продолжения своей работы. В Белом доме поприветствовали это событие.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс. Он отметил, что российский посол уже преступил к своим рабочим обязанностям, пишет «ПолитЭксперт». «Мы приветствуем, что посол Антонов вернулся в Вашингтон», - сказал он.
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