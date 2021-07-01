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Политика
Дональд Трамп принял окончательное решение. Но он этого не очень-то и хотел
1 июля, 2021 10:51
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White House/via Globallookpress.com
Бывший президент США Дональд Трамп принял окончательное решение относительно своего участия в предстоящих президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Ведущий телеканала спросил Трампа, будет ли он баллотироваться вновь. «Да», - ответил бывший президент США, отметив, «не то чтобы я этого хотел».
Бывший глава Белого дома пояснил, что «страна нуждается в этом», видимо, имея ввиду себя на посту президента.
Ранее Трамп заявил, что он отлично ладил с президентом России Владимиром Путиным, у них были хорошие отношения. «он нравился мне, а я нравился ему».
Дональд Трамп не сдается: «Нет, я никогда не признавал поражения».
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