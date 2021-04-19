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Дочь Дмитрия Пескова откроет в здании ФБК пиццерию сразу после митинга сторонников Навального

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 15:58
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 15:58
2 мин
Фото: instagram.com
Фото: instagram.com

На улице Ленинская слобода в Москве откроется новая пиццерия – причем появится она на месте федерального штаба российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в настоящее время в стационаре больницы для осужденных из-за критического состояния здоровья. Кроме того, в данной точке находится основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), который по требованию столичной прокуратуры могут признать в скором времени экстремисткой организацией.

Известно, что за открытием пиццерии Da Giovanni стоит компания «Сеть столичных бистро» (ССБ), 10%-ная доля в которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента РФ Елизавете Песковой. Информация о появлении в БЦ «Омега Плаза» нового заведения появилась на сайте группы компаний Restada. В ССБ уточнили, что горожане смогут посетить новое место уже в этот четверг – 22 апреля, сразу же после митинга в поддержку Навального, передает интернет-издание «Открытые медиа».

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ТЕГИ
Москва
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
Елизавета Пескова
Митинги
Пиццерия
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