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Суд зарегистрировал иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 12:56
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 12:56
2 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Московский городской суд зарегистрировал иск Прокуратуры города о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан, а также штабов Навального.

«О процессуальном движении по иску (решение вопроса о принятии к производству, назначение заседаний) будет сообщено дополнительно по мере появления соответствующей информации», – говорится в заявлении пресс-службы Мосгорсуда, опубликованного в Telegram-канале «Московские суды».

Если суд признает вышеупомянутые организации экстремистскими, руководителей этих учреждений смогут привлечь к уголовной ответственности (максимальный срок наказания достигает 10 лет лишения свободы), рядовым сотрудникам может грозить до шести лет заключения в колонии, а тем, кто помогает организациям финансово, а также волонтерам светит до восьми лет тюрьмы.

О том, что московская прокуратура подала соответствующий иск в Мосгорсуд стало известно 16 апреля.

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Мосгорсуд
Прокуратура
ФБК
Экстремизм
Иск
Штаб Навального
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