ФБК и Штаб Навального могут признать экстремистскими организациями

Политика

Московская прокуратура подала иск в столичный суд о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан, а также штабов Навального.

Как заявили в ведомстве, исковое заявление в Московский городской суд было направлено по результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Напомним, статус экстремисткой организации лишит данные структуры возможности вести какую-либо банковскую деятельность, а их символика окажется под запретом. Кроме того, реальные тюремные сроки будут грозить как организаторам, так и участникам мероприятий, а также всем, финансирующим (донатящим) данные организации.