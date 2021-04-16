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Политика

ФБК и Штаб Навального могут признать экстремистскими организациями

Кирилл Савушкин
16 апреля, 2021 19:57
1 мин
Кирилл Савушкин
16 апреля, 2021 19:57
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Московская прокуратура подала иск в столичный суд о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан, а также штабов Навального.

Как заявили в ведомстве, исковое заявление в Московский городской суд было направлено по результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Напомним, статус экстремисткой организации лишит данные структуры возможности вести какую-либо банковскую деятельность, а их символика окажется под запретом. Кроме того, реальные тюремные сроки будут грозить как организаторам, так и участникам мероприятий, а также всем, финансирующим (донатящим) данные организации.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Прокуратура
ФБК
Экстремизм
Штаб Навального
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