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Дмитрий Медведев не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса в России

Дмитрий Байков
19 мая, 2021 14:18
1 мин
Дмитрий Байков
19 мая, 2021 14:18
1 мин
Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com
Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Замглавы СовбезаРоссии Дмитрий Медведев поднял тему обязательной вакцинации и не исключил подобный сценарий в условиях пандемии коронавируса.

В ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума Медведев заявил, что этот вопрос следует проработать с юридической точки зрения. Он отметил, что сейчас исходим из добровольности вакцинации. «Но иногда в интересах государства это может носить обязательный характер».

Медведе подчеркнул, что это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения, пишет ТАСС.

Дмитрий Медведев оценил возможность перехода на четырехдневку в России.

Ранее по теме:  Дмитрий Медведев рассказал о «тупиковой истории» Джо Байдена
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ТЕГИ
Коронавирус
Общество
Россия
Дмитрий Медведев
Вакцинация
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