Дмитрий Медведев не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса в России

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Замглавы СовбезаРоссии Дмитрий Медведев поднял тему обязательной вакцинации и не исключил подобный сценарий в условиях пандемии коронавируса.

В ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума Медведев заявил, что этот вопрос следует проработать с юридической точки зрения. Он отметил, что сейчас исходим из добровольности вакцинации. «Но иногда в интересах государства это может носить обязательный характер».

Медведе подчеркнул, что это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения, пишет ТАСС.

Дмитрий Медведев оценил возможность перехода на четырехдневку в России.