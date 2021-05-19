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Дмитрий Медведев не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса в России
19 мая, 2021 14:18
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Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com
Замглавы СовбезаРоссии Дмитрий Медведев поднял тему обязательной вакцинации и не исключил подобный сценарий в условиях пандемии коронавируса.
В ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума Медведев заявил, что этот вопрос следует проработать с юридической точки зрения. Он отметил, что сейчас исходим из добровольности вакцинации. «Но иногда в интересах государства это может носить обязательный характер».
Медведе подчеркнул, что это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения, пишет ТАСС.
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