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Политика
Дмитрий Медведев рассказал о «тупиковой истории» Джо Байдена
28 апреля, 2021 16:44
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CNP/AdMedia/Global Look press
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нашумевшее высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
Медведев подчеркнул, что политикам такого уровня нельзя использовать неподобающие выражения в оценке своих коллег, это «тупиковая история», сообщает телеграм-канал «РИА Новости»..
Напомним, Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Путина «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Байден в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в 2020 году и сказал, что Путин «заплатит» за это.
«Я тебя знаю»: Джо Байден грозится заставить Владимира Путина «заплатить».
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