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Дмитрий Медведев рассказал о «тупиковой истории» Джо Байдена

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 16:44
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 16:44
1 мин
CNP/AdMedia/
CNP/AdMedia/Global Look press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нашумевшее высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Медведев подчеркнул, что политикам такого уровня нельзя использовать неподобающие выражения в оценке своих коллег, это «тупиковая история», сообщает телеграм-канал «РИА Новости»..

Напомним, Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Путина «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Байден в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в 2020 году и сказал, что Путин «заплатит» за это.

«Я тебя знаю»: Джо Байден грозится заставить Владимира Путина «заплатить».

Ранее по теме:  Джо Байден не сдержался: Джен Псаки не смогла дать оценку резких слов о Владимире Путине
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Владимир Путин
Политика
Россия
Дмитрий Медведев
Джо Байден
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