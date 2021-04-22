Джо Байден опять все перепутал во время своей речи

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Президент США Джо Байден во время своей речи о ситуации с коронавирусом, перепутал слова. «Салон» он назвал «салуном»

Рассказывая о сознательности граждан на примере одного из салонов красоты в штате Огайо, Байден произнес слово «салун».

Американский лидер отшутился: «Салун? Салон. Может они и посещают салуны, я не знаю», - пишет «РИА Новости».

Байден не в первый раз путает слова во время выступлений. Ранее он перепутал эскалацию с вакцинацией и неправильно произнес фамилию президента России Владимира Путина.

Однажды он назвал действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, Джорджем. Тогда предположили, что Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем-младшим.

Выступая с речью о борьбе с пандемией он заявил, что умрет 200 млн американцев. Скорее всего, он имел в виду 200 тыс. пациентов, которые уже скончались в США на тот момент.

Вице-президента Камалу Харрис действующий глава США называл президентом, забыв, что сейчас он президент.