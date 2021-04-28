Дмитрий Медведев оценил возможность перехода на четырехдневку в России

Экономика

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил возможность введения в России четырехдневной рабочей недели.

По словам Медведева, мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели. Однако движение в эту сторону должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Медведев считает, что четырехдневка может быть введена для российских работников, пишет «РИА Новости».

В 2019 году Медведев в ходе выступления на международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство.