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Экономика
Дмитрий Медведев оценил возможность перехода на четырехдневку в России
28 апреля, 2021 15:41
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Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил возможность введения в России четырехдневной рабочей недели.
По словам Медведева, мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели. Однако движение в эту сторону должно быть постепенным и основываться на экономической логике.
Медведев считает, что четырехдневка может быть введена для российских работников, пишет «РИА Новости».
В 2019 году Медведев в ходе выступления на международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство.
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