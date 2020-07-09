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Дмитрий Губерниев и Владимир Соловьев заявили о возможной смерти пропавшего Родченкова

Лилия Караева
9 июля, 2020 14:55
2 мин
Григорий Родченков
Vnnews.ru

Бывшего главы Московского антидопингового агентства Григория Родченкова, рассказавшего о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов, может не быть в живых. Об этом порассуждали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущий Владимир Соловьев.

Губерниев указал на то, что местонахождение информатора WADA неизвестно. «Мы видим, что человек пропал», - сказал он.

«Я думаю, что его просто уже физически нет», - цитирует Соловьева Lenta.ru.

Комментатор поддержал его версию.

В 2015 году Родченков бежал в США. Он рассказал о существовании в России государственной допинг-программы.

По итогам проверки его данных ряд российских атлетов дисквалифицировали и лишили наград. Родченков долго скрывался и появился на публике только в 2018 году в новом облике - он изменил черты лица и прическу, боясь покушения.

В 2019 году Россию на 4 года отстранили от международных соревнований. Это решение связано с манипуляциями с допинг-пробами в московской лаборатории.

темы
допинг
смерть
Григорий Родченков
пропажа
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