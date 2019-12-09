Россию на 4 года отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение лишить Россию права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира в течение 4 лет. «За» проголосовали все члены исполнительного комитета.

Исполком принял рекомендации комитета по соответствию, который предлагал применить такие санкции. Запрет будет касаться всех международных соревнований, передает ТАСС.

Кроме того, России запрещено принимать на своей территории чемпионаты мира и подавать заявки на проведение турниров. Российским чиновникам и сотрудникам Олимпийского и Паралимпийского комитетов нельзя посещать спортивные мероприятия международного уровня.

В конце ноября комитет WADA потребовал запретить России участвовать в международных стартах в течение 4 лет. Инициативу поддержал Международный олимпийский комитет.





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