Россия обжалует решение об отстранении от Олимпийских игр и ЧМ

Россия приняла решение обжаловать санкции WADA о лишении российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира в течение 4 лет. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.

Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS). Набсовет не согласился с решением международного агентства о санкциях и выразил надежду, что «Россия останется в экосистеме спорта».

Ивлев подчеркнул, что коллективное наказание не должно распространяться на «чистых» спортсменов, пишет РИА Новости.

9 декабря WADA лишило РУСАДА статуса соответствия из-за манипуляций в базе московской лаборатории. Агентство получило данные о 145 пробах спортсменов, которые были изменены или удалены. Санкции WADA предусматривают запрет на участие России в Олимпиаде-2020 в Токио и в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. «Чистые» спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом, а в случае их победы российский гимн не прозвучит.

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