День Победы. 1945-2019. Фото без слов

Корреспондент «Русской планеты» побывал на Параде Победы и подготовил для наших читателей фото и видеоматериалы.

И если на репетиции 7 мая мы делали упор на военную технику, то 9 мая мы посчитали нужным сделать упор именно на зрителей, их реакцию и вовлеченность в процесс праздника. А это, возможно, куда важнее парада оружия.

Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года.

С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.

Также хотим напомнить Вам о том, что «Русская планета» побывала на репетиции Парада Победы 7 мая, на котором отмененное из-за непогоды 9 мая авиашоу нам удалось задокументировать в формате фотогалереи.

Поздравляем Всех с Праздником Победы!