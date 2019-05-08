Что мы увидим 9 мая на Красной площади. Эксклюзив

«Русская планета» приняла участие в репетиции и подготовке Парада Победы 9 мая в Москве и создала фотогалерею для всех, кто не смог поучаствовать и посмотреть на постановку своими глазами.

Корреспондент «Русской планеты» побывал на мероприятии и остался под большим впечатлением от увиденного. Спешит поделиться с Вами!

Не будем растекаться в данном случае мыслью по древу, пусть наш читатель на время станет зрителем.

Если скорость подгрузки фотографий медленная, советуем проявить терпение. Оно того стоит!