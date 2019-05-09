Собака на кителе Сталина и акт о капитуляции Германии

«Русская планета» рассказывает читателю три необычных и героических истории во время Великой Отечественной войны. Одна из них касается проводившегося в 1945 году военного парада по случаю капитуляции Германии.

Для начала приводим читателю акт, который был подписан обеими сторонами военного конфликта 1941-1945 годов в присутствии свидетелей от 8 мая.

Акт о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных Сил

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23:01 часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время и полностью разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолётам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине.

От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фридебург, Штумпф.

В присутствии: по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

По уполномочию Верховного командующего экспедиционными cилами союзников Главного Маршала Авиации Теддара.

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс; главнокомандующий Французской армией генерал Делатр де Тассиньи.

Подвиг санитарки-разведчицы

«В схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, четырех солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемет и автоматы противника», - так вкратце и сухо описан главный подвиг Марии Байды в наградном листе.

Но простая уроженка крымского села Новый Чуваш прославилась не только этим: будучи санитарным инструктором, она вытащила из-под пуль и спасла от верной гибели десятки солдат и командиров РККА.

До войны Мария работала в больнице, а с первых дней нападения ушла на фронт добровольцем. Там она сначала была медсестрой и санинструктором, получила звание старшего сержанта, участвовала в героической обороне Севастополя. Именно тогда в девушке появилось желание стать разведчицей, и не просто спасать жизни наших солдат, но и открыто бороться с врагом, уничтожая его в меру своих скромных сил и возможностей.

Мария воевала вполне успешно, не раз ходила за линию фронта и приводила «языков». 7 июня 1942 года, когда немцы предприняли очередной штурм Севастополя, разведрота, в которой служила Байда, была брошена в бой. Сражаться пришлось в условиях дефицита патронов. Девушка не раз покидала окоп, чтобы забрать оружие у убитых врагов. В одну из таких вылазок она была ранена и контужена разорвавшейся рядом гранатой.

Пришла в себя Мария вечером, когда немцы уже прорвали защищаемый разведротой участок фронта. Она и 9 солдат из ее взвода были взяты в плен – все раненые или контуженные. Моментально оценив ситуацию, Мария приняла единственное верное решение и, вскочив, подобрала лежавший рядом автомат. Несколько солдат противника были «срезаны» наповал длинной очередью.

Застигнутые врасплох немцы не сразу поняли, что их атаковала контуженная и раненая девушка, и попытались спасти бегством, считая, что на них напали превосходящие силы противника. Когда патроны закончились, Мария, перехватив автомат, как дубинку, вступила в рукопашную схватку. Бой, длившийся буквально несколько мгновений, окончился безоговорочной победой молодой разведчицы. На земле лежали 15 солдат и офицер противника, а пленные во главе с Байдой ушли к своим.

За свой подвиг девушка была удостоена звания Героя Советского Союза. Узнала об этом она, находясь на больничной койке. Но долечиваться не стала и сбежала на фронт. Правда воевать ей пришлось недолго – уже в начале июля город пал, а Мария попала в плен. Почти три года продолжались ее мытарства по лагерям. Освобождена была девушка лишь накануне Дня Победы.

Покупка танка семьей Бойко

В 1943 году супруги Бойко отправили в ЦК партии телеграмму. К телеграмме прилагался перевод на астрономическую сумму в пятьдесят тысяч рублей. Всё, что просили муж и жена, - построить на эти деньги танк и разрешить им попасть на фронт бить врага.

Ответил им лично товарищ Сталин. Ответная телеграмма сохранилась, в ней вождь благодарит супругов от имени партии и добавляет «желание Ваше будет исполнено!».

Вскоре супруги получили вызов на танковые курсы. Там их уже дожидался тяжелый и могучий танк ИС-2.

Имя танку супруги дали в честь своей малой дальневосточной родины – «Колыма». Курсы были сокращенные, да и звания получили самые народные - младшие техники-лейтенанты.

Уже через несколько дней, в боях у деревни Малиновка, танк Бойко таранил немецкую «пантеру». Ранения, контузия. Но начинает расти и их боевой счет, счет уничтоженных танков и орудий противника. Открыт счет и первым наградам: в августе 1944 года Александра Леонтьевна получила орден Отечественной войны I степени, Иван Фёдорович – орден Красного Знамени.

По воспоминаниям Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, танкисты обошли Даугавпилс, перерезали шоссе и железную дорогу, ведущие на Ригу, и создали условия для штурма города.

В ночь на 27 июля советские части внезапным броском вышли на ближайшие подступы к окраинам города. Утром немецкие части попытались контратаковать, но были встречены огнём из засад.

В одной из таких засад находился танк супругов Бойко, который своим огнём вывел из строя самоходное орудие противника. 6 августа 1944 года в сводке Совинформбюро сообщалось: «Экипаж танка, где командиром младший техник-лейтенант Александра Бойко и водителем младший техник-лейтенант Иван Бойко, за две недели уничтожил пять танков и два орудия противника».

В одном из боёв экипаж был ранен. В сентябре командир танка была направлена в Москву, где выступила на IV антифашистском митинге. Тогда ее портрет появился на обложке журнала «Огонек».

Так вдвоём и дошли на личном танке до Победы. Муж и жена были несколько раз ранены, но в госпиталях не прохлаждались. Старались поскорее выбраться обратно на фронт.

Бои в Прибалтике, Польше, Чехословакии – таковы вехи фронтового пути супругов Бойко, семейного экипажа боевой машины. Праздник Победы они встретили в Праге.

На счету героического семейного экипажа почти двадцать фашистских танков и пушек. После Победы супруги Бойко в армии не остались, отправились домой, на ту самую «ужасную» Колыму «с которой нет возврата». А прославленный танк стал на пьедестал. Чтобы помнили, чтобы никакой враг не посмел повторить с нашей страной те страшные времена.

Прославленные, но уже бывшие танкисты вернулись в родной Магадан. Иван Фёдорович 7 лет проработал здесь заместителем начальника четвертой автобазы, а Александра Леонтьевна – директором хлебозавода. Дважды, в 1947 и 1953 годов, она избиралась депутатом Магаданского городского Совета депутатов трудящихся.

Помнит о них и город, навсегда вписавший имена Александры Леонтьевны и Ивана Фёдоровича Бойко в славную когорту почётных граждан Магадана.

Собака-минер на кителе Сталина

21 марта 1945 года за успешное выполнение боевых заданий по поиску и разминированию Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды.

Оказывается собака Джульбарс была очень знаменитой в годы войны, буквально геройская собака . В Центральном архиве Минобороны хранится справка, в которой сообщается, что собака минно-розыскной службы по кличке Джульбарс, служила в составе 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады.

Она, в период с сентября 1944 года по август 1945 года, принимая участие в разминировании на территории Украины, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов.

21 марта 1945 года за успешное выполнение боевых заданий по поиску и разминированию Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды.

В мае 1945 года, при разминировании могилы Т.Г. Шевченко в городе Канев на Украине, Джульбарс был тяжело ранен и был помещён в ветеринарный госпиталь Центральной школы военного собаководства.

С геройским Джульбарсом связан ещё один малоизвестный исторический факт.

В июне 1945 года шла подготовка к проведению Парада Победы. В Параде должны были принимать участие сапёрные части, в том числе состав Центральной школы военного собаководства, в госпитале которой находился раненый при разминировании знаменитый Джульбарс.

Начальник школы военного собаководства генерал-майор Григорий Медведев доложил командовавшему парадом Маршалу Советского Союза Константину Рокосовскому о знаменитом Джульбарсе, который находился на излечении в госпитале. Рокосовский поставил в известность об этом И.В. Сталина.

Сталин приказал пронести этого геройского пса на руках, на своём кителе по Красной площади в колонне сапёров.

Поношенный китель без погон был немедленно доставлен в Центральную школу военного собаководства. Там соорудили нечто вроде лотка, подвернув рукава, прикрепили к нему китель спинкой наружу, воротником вперед. Джульбарс мгновенно сообразил, что от него требуется, и в ходе тренировок лежал, на кителе не двигаясь.

В день Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади у ноги каждого сапёра шла собака-миноискатель, а за ними командир 37-го отдельного батальона разминирования майор А.П. Мазовер, нёс Джульбарса с забинтованными лапами на кителе Генералиссимуса Сталина.