Айда в Турцию! Красть лемуров!

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце октября произошло много всего: над Рамилем Шамсутдиновым часто издевались, путёвки в Турцию подешевели, а Жириновский предсказал присоединение Украины к России.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Лемур раздора

Молодого человека, который выкрал лемура из зоопарка в Калифорнии, приговорили к 3 месяцам заключения. Ещё 19-летний Акинас Касбар должен будет заплатить штраф в 8 тысяч долларов

Больше всего власти разозлились на то, как молодой человек обошелся с животным: вынес его в контейнере без вентиляции и забыл в отеле. Лемур не пострадал и снова обживается в своём вольере.

А вот Акинасу повезло меньше

2. «Утомлённая» жена сфальсфицировала сексуальное домогательство

Жена бывшего офицера полиции США получила два года тюрьмы за ложное заявление о сексуальном насилии со стороны другой женщины — это мелкое правонарушение, согласно американским законам.

По данным властей округа, 18-летняя Шиана Скайлер Менгини подала заявление, потому что ей было скучно, и она была зла на мужа.

3. Насильника случайно отпускают из тюрьмы

Власти штата Джорджия ищут насильника, которого по ошибке освободили из государственной тюрьмы, сообщают официальные источники.

Тони Майкон Муньос-Мендес, 31 год, был осужден за изнасилование и растление детей с отягчающими обстоятельствами в округе Гвиннетт. По записям, он отбывает пожизненное заключение с апреля 2015 года.

Мунос Мендес был освобожден «по ошибке» из тюрьмы Роджерса в Рейдсвилле. Неясно, когда чиновники поняли ошибку.

4. Одиннадцатилетнюю девочку осудили в Австралии

11-летнюю девочку обвиняют в нанесении ранений и хранении ножей после того, как в понедельник она напала с ножом на учительницу начальной школы в Австралии.

Согласно заявлению полиции Квинсленда, 56-летняя учительница была доставлена в больницу с «небольшим не опасным для жизни ранением в заднюю часть плеча».

Незадолго до полудня по местному времени в школу Хитли вызвали полицию после сообщений о том, что ученица ударил ножом учителя.