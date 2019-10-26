Над убившим сослуживцев солдатом часто издевались

Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где накануне солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали об издевательствах со стороны одного из старших лейтенантов.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым [был убит Шамсутдиновым] Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, то он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал», — сообщил 72.ru бывший солдат-срочник воинской части 54160.

Военнослужащий рассказал, что при заступлении на первый караул ему не давали спать четыре ночи подряд, заставляли учить устав. Убитый Пьянков заставлял солдат иного часов подряд снимать и надевать защитный костюм.

«Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого», — заявил бывший срочник.

Напомним, трагедия случилась 25 октября в воинской части в поселке Горном в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое пострадали.

Устроивший стрельбу военнослужащий задержан.

Минобороны РФ предполагает, что у солдата мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».