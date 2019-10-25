В российской воинской части солдат застрелил 8 сослуживцев
Солдат-срочник в Забайкалье расстрелял сослуживцев во время смены караула. В результате погибли восемь военных, двое ранены.
Инцидент произошел в поселке Горный Забайкальского края. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.
Его задержали. В Минобороны заявили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв. Проблемы солдата не связаны со службой, уточнили в ведомстве.
На место вылетела комиссия из Москвы, передает РИА Новости. Ее возглавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.
Весной из воинской части в Тверской области сбежал солдат. Спустя несколько часов его нашли мертвым.
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