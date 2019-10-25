В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50%

В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Скидки действуют на летние туры 2020 года. Акция раннего бронирования продлится до конца октября или ноября. Потом стоимость путевок увеличится.

В АТОР прогнозируют, что цены летом следующего года вырастут на 5-15% по сравнению с 2019 годом.

Турагентства ожидают рост спроса на летний отдых по акции на треть, пишет РИА Новости. Это объясняется не только низкими ценами, но и вероятностью отсутствия мест в отеле в нужный период.

Более всего востребованы туры на 10-11 дней. Стоимость такой путевки на человека в среднем составляет 45-50 тыс. рублей.

С января Турция ввела налог на безопасность для туристов. Он взимается в аэропорту и составляет 1,5 евро.