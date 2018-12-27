Турция неожиданно ввела налог на безопасность для туристов

Турция неожиданно ввела налог на безопасность для туристов

Турция с 1 января нового года вводит налог на безопасность для приезжающих в страну туристов. Сбор в размере 1,5 евро будет взиматься по прилету в аэропорт.

Первоначально предлагалось ввести сбор в размере 3 евро. Ассоциация туристических агентств Турции просила министра культуры и туризма снизить сбор, так как многие иностранные туристы уже оплатили путевки на 2019 год.

Было решено уменьшить сбор до 1,5 евро. Туроператоры боятся, что в случае, если расходы по уплате налога лягут на агентства, то им придется заплатить миллионы евро.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали «Интерфаксу», что налог ввели неожиданно. Сейчас не ясно, будет ли налог взиматься с тех, кто оплатил туры на 2019 год заранее. В АТОР опасаются, что по уже проданным турам налог придется платить агентствам.

Турция по итогам 2018 года рассчитывает принять 40 млн туристов, среди которых 6 млн – россияне.

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