Кто автор диверсии под названием Sukhoi SuperJet

Сообщения о нештатных ситуациях на бортах Sukhoi Superjet появляются уже почти ежедневно. Самым трагичным случаем пока стала катастрофа в Шереметьево 5 мая, унесшая жизни более 40 человек. Последним инцидентом была задержка вылета 21 мая из Екатеринбурга на Ямал из-за неполадок в работе бортового самописца. За два дня до этого «сушка», сразу после взлета, была вынуждена вернуться в Ульяновск из-за срабатывания датчика отказа гидросистемы.

Как говорится, один раз – случайность, два – совпадение, а три уже закономерность. Если добавить, что вышеперечисленные инциденты с лайнерами происходят уже не первый месяц и год, можно предположить, что закономерность эта запланирована. Попробуем разобраться, кем и когда.

Мы строили, строили

Проекту Sukhoi SuperJet уже без малого 20 лет. За эти годы в проект было вложено порядка 2 миллиардов долларов, что характерно, бюджетных, которые привели не к возрождению отечественной авиапромышленности, а скорее к ее заупокойной. Дело в том, что проект Sukhoi SuperJet не совсем российский, а точнее совсем не российский. Для разработки проекта и его исполнения привлекались специалисты американской компании Boeing, и строился он на 80 процентов из западных комплектующих.

Американские партнеры постарались сделать из этого самолета «полное говно», как охарактеризовал его в эфире радио «Комсомольская правда» Юрий Сытник, заслуженный пилот Российской Федерации, член комиссии при президенте России по развитию авиации. Это позволяет с большой долей уверенности предположить, что проблемы у лайнера только начинаются

Но это все относительно известные факты. Малоизвестно, что задолго до проекта Sukhoi SuperJet, был проект производства одноклассника «сухого», действительно российского лайнера Ту-334, который разрабатывали еще в конце 80-х годов советские специалисты. Проект Ту-334 был готов к серийному производству уже в 1994 году. Если несведущие западнофилы поморщат нос, услышав про советских спецов авиастроения, то можно дать им по сморщенному носу сухими фактами. Каждый третий самолет в конце 80-х в мире был советским, а самой надежной машиной до сих пор считается Ил-76, с которым случалось меньше всего инцидентов.

В проекте Ту-334 доля западных комплектующих была всего 5 процентов, т.е. помимо статуса абсолютно российского проекта, этот самолет еще стимулировал производство в смежных отраслях, создавая рабочие места, пополняя бюджет через налоги и проч. Вместо этого были потрачены огромные деньги на разработку «с нуля» практически близнеца по техническим характеристикам Sukhoi SuperJet.

Постановляю постановлять

В 2005 году правительством Фрадкова было подписано постановление №217 «Об организации серийного производства ближнемагистрального самолета Ту-334 и его модификаций на Федеральном государственном унитарном предприятии «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова». Проблема в том, что это постановление отменило действие предыдущего почти одноименного постановления № 1120 от 5 октября 1999 года, подписанное тогда еще премьером Владимиром Путиным. И тогда самолет предполагалось строить на государственном унитарном предприятии «МАПО». Планировалось начать серийное производство «тушек» уже в 2002 году.

Но и это еще не все. Постановление Путина так же отменило предыдущее так же почти одноименное постановление правительства Гайдара № 516 от 27 июля 1992 года, которое предполагало наладить серийный выпуск авиалайнера Ту-334 на Таганрогском авиационном производственном предприятии уже в 1994 году

Не беремся судить, о причинах чехарды с проектом в 90-е годы, но вот постановление правительства от 2005 года, не было выполнено уже людьми имеющими конкретные имена и фамилии. По данным Счетной палаты постановление не стали исполнять по причине того, что проект Ту-334 был признан разработчиками Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период до 2015 года» конкурентным по отношению к проекту Sukhoi SuperJet. Причем, как отмечает Счетная палата, это было сделано не после изучения рынка, или технических характеристик, а просто потому что.

Разработчиком Федеральной целевой программы развития авиапромышленности было тогдашнее Министерство промышленности и энергетики, которое в тот момент возглавлял Виктор Борисович Христенко, нынешний Президент Евразийского делового экономического союза.

«Русская планета» не является экспертом в области авиастроения, мы не призываем реанимировать проект конца 80-х прошлого века, мы лишь хотим, чтобы не отбрасывались достойные отечественные разработки. Использовать проект Ту-334 как основу для строительства современного действительно российского лайнера вполне возможно, вместо того, чтобы оплачивать работу иностранных конкурентов.

Автор: Сергей Синченко