В Европе отказались летать на российских «Суперджетах»

Единственная в Европе авиакомпания из Ирландии CityJet отказалась использовать российские самолеты Superjet 100 (SSJ100). Лайнеры вернули в Россию.

Теперь на сайте компании в разделе «флот» больше нет упоминаний о наличии российских «Суперджетов». До недавнего времени ирландская компания оставалась единственной в Европе, кто использовал российские пассажирские самолеты. Воздушные судна были взяты в лизинг у «ВЭБ-лизинг» в 2016-2017 годах. Всего авиакомпания имела семь «Суперджетов», которые летали по маршрутной сети Brussels Airlines.

Некоторые возвращенные самолеты могут передать авиакомпании «Азимут» для корпоративных перевозок. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к «Азимуту».

В качестве еще одного варианта дальнейшего использования CityJet SSJ100 рассматривается передача судов словенскому перевозчику Adria Airways в рамках соглашения о намерении. По договору, в течение двух с лишним лет стороне обязаны передать 15 «Суперджетов».

Sukhoi Superjet 100 – ближнемагистральный самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4600 км. Он стал первым российским самолетом, разработанным в России после распада СССР. Лайнер эксплуатируется с 2011 года.