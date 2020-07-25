Армяне и азербайджанцы вновь устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

Общество

Фото: Mos.ru

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о новой массовой драке между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.

«Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник пишет, что инцидент происходит по адресу улица Маршала Захарова, 20. К месту происшествия отправились силовики.

Накануне в Москве между выходцами из Азербайджана и Армении произошла массовая драка, не менее 25 человек были задержаны. В ходе нападения на кафе, которым владеет азербайджанец, армяне разгромили ресторан, избили администратора заведения и украли из кассы 50 тысяч рублей. По всей Москве десятки армян обнаружили свои автомобили в плачевном состоянии.

После этого посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила. Он напомнил азербайджанцам, что многие из них «являются гражданами этой Великой страны».