Посол Азербайджана обратился к своему народу после массовой драки в Москве

Политика

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Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила. Он напомнил азербайджанцам, что многие из них «являются гражданами этой Великой страны».

«Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель — защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды», — цитирует обращение посланника РИА «Новости».

Конфликт на почве территориальных разногласий вспыхнул между гражданми Армении и Азейрбайджана 12 июляю. Жители стран обвинили друг друга в атаках на мирные села. На границе стран возобновились военные действия.

Многие страны выразили обеспокоенность происходящим. МИД России заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Накануне в Москве между выходцами из Азербайджана и Армении произошла массовая драка, не менее 25 человек были задержаны. В ходе нападения на кафе, которым владеет азербайджанец, армяне разгромили ресторан, избили администратора заведения и украли из кассы 50 тысяч рублей. По всей Москве десятки армян обнаружили свои автомобили в плачевном состоянии.