Аргентина поставила антирекорд по числу заболевших коронавирусом в сутки

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За прошедшие сутки в Аргентине зафиксировали рекордное число новых инфицированных коронавирусом.

Суточное увеличение составило более 14 тысяч больных. С начала пандемии COVID-19 это самый большой прирост, передают «Известия».

На фоне этого, в России за тот же срок было выявлено почти 9 тысяч новых случаев коронавируса. Также антирекорд по заражению был поставлен на Украине, где за сутки выявили 4 069 новых случая заражения COVID-19.