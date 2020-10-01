В России почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

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В России за прошедшие сутки выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе, 27,1 процентов из них не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровело 5 985 человек.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 2424, в Санкт-Петербурге - 285 и в Московской области – 230, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, никто не хочет защитить себя лишний раз масками», масочный режим толком не соблюдается. Поэтому число заболевших коронавирусом в России за сутки может дойти до 9 тысяч, но это то не вторая волна, а продолжение первой.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

При этом специалист сказал, что он «категорически против» того, что лекарства от коронавируса Фавипиравир и Арепливир пустили в продажу в аптеках. Препараты имеют кучу побочных эффектов и до сих пор не доказана их эффективность.