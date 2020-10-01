Украина бьет антирекорд по коронавирусу

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На Украине за прошедшие сутки зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил сегодня специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За сутки выявлено 4 069 новых случая заражения COVID-19, это наибольший суточный прирост с начала эпидемии. Зарегистрировано 64 летальных исхода. Вылечить удалось 2 083 пациентов.

За все время пандемии на Украине 213 028 человек заразились COVID-19, зафиксировано 4193 летальных исхода, выздоровели почти 95 тыс. пациентов, пишет «Regnum».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в республике надеются получить российскую вакцину от коронавируса.

Додон заявил, что полностью доверяет эффективности разработанного в России препарата и планирует получить его до нового года.