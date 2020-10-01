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Молдавия хочет получить российскую вакцину от коронавируса в ближайшее время

Дмитрий Байков
1 октября, 2020 07:56
1 мин
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фото:Wikipedia

Молдавия хочет получить российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

Додон заявил, что полностью доверяет эффективности разработанного в России препарата и планирует получить его до нового года.

Также президент Молдавии сказал, что понимает, как не просто в условиях пандемии получить препарат от коронавируса для другой страны. В первую очередь Россия должна обеспечить вакцинацию своих граждан. Однако он намерен предпринять все усилия, чтобы получить вакцину в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса закончились. Препарат разработал центр «Вектор».

темы
Россия
общество
коронавирус
вакцина
Молдавия
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