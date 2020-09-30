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В России завершились испытания еще одной вакцины от коронавируса

Дмитрий Байков
30 сентября, 2020 11:57
1 мин
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фото: Pixabay

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», закончились. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, клинический испытания закончились сегодня. Центр «Вектор» ранее уже сдал документы на регистрацию препарата от коронавируса.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас продолжаются клинические исследования вакцины Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова Российской академии наук, сообщает телеканал НТВ.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках исследований стартовал второй этап вакцинации от коронавируса препарата «Спутник V».

темы
Россия
коронавирус
вакцина
испытания
Вектор
1 мин