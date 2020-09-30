В России завершились испытания еще одной вакцины от коронавируса

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Клинические испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», закончились. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, клинический испытания закончились сегодня. Центр «Вектор» ранее уже сдал документы на регистрацию препарата от коронавируса.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас продолжаются клинические исследования вакцины Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова Российской академии наук, сообщает телеканал НТВ.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках исследований стартовал второй этап вакцинации от коронавируса препарата «Спутник V».