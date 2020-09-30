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В Москве стартовал второй этап испытаний препарата от коронавируса «Спутник V»

Дмитрий Байков
30 сентября, 2020 10:27
2 мин
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фото: Pixabay

В Москве в рамках исследований стартовал второй этап вакцинации от коронавируса препарата «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, второй компонент препарата «Спутник V» получили уже шесть участников исследования. Всего за сегодняшний день будут вакцинированы 20 человек.

Российская вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов. Вторая прививка нужна для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения препарата, сообщает агентство «Москва».

Ракова отметила, что первую прививку сделали более 5700 человек, «абсолютное большинство чувствует себя хорошо».

Ранее сообщалось, что Камбоджа обратилась к России с просьбой предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V

Однако учитывая, что уже несколько стран заказали у РФ этот препарат, Камбоджа будет не первой в списке государств, которые ждут российскую вакцину. Зато есть возможность получить от России вакцину разработанную новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

темы
Москва
Россия
общество
вакцина
испытания
Спутник V
2 мин