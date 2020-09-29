Кто последний? Камбоджа встала в очередь за российской вакциной

sputnikvaccine.com

Камбоджа обратилась к России с просьбой предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает газета Khmer Times.

Сообщается, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен во время встречи с послом России в этой стране Анатолием Боровиком, сделал запрос с просьбой предоставить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Однако учитывая, что уже несколько стран заказали у РФ этот препарат, Камбоджа будет не первой в списке государств, которые ждут российскую вакцину. Зато есть возможность получить от России вакцину разработанную новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с южнокорейским коллегой Мун Чже Ином заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от коронавируса.

«Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», - сказал президент России.