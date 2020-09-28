«Лично привьюсь российской вакциной и поеду»: Владимир Путин посетит Южную Корею

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Между президентом России Владимиром Путинным и южнокорейским коллегой Мун Чже Ином состоялся телефонный разговор. Российский лидер заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от коронавируса.

Как сообщила администрация южнокорейского президента, телефонный разговор двух лидеров состоялся по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Мун Чжэ Ин предложил Путину посетить Сеул для обсуждения развития двухсторонних отношений.

Путин предложение принял: «Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», - приводит телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» слова президента России.

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, никто не хочет защитить себя лишний раз масками», масочный режим толком не соблюдается. Поэтому число заболевших коронавирусом в России за сутки может дойти до 9 тысяч, но это то не вторая волна, а продолжение первой.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

При этом специалист сказал, что он «категорически против» того, что лекарства от коронавируса Фавипиравир и Арепливир пустили в продажу в аптеках. Препараты имеют кучу побочных эффектов и до сих пор не доказана их эффективность.