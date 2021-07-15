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Арестованы десятки устроивших массовую бойню в Москве мигрантов
15 июля, 2021 00:06
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pixabay.com
Московский суд арестовал 42 человека, которые были участниками массовой драки рядом со станцией метро «Кузьминки».
Как следует из постановления, участники инцидента — граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Все арестованные получили 15 суток. Им вменили участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению транспорта и работе социальной инфраструктуры, сообщают «Открытые медиа».
Напомним, драка произошла в ночь на 13 июля у станции метро «Кузьминки». По предварительным данным, конфликт произошел между рабочими из Киргизии и Узбекистана.
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