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Люди
Мигранты в Москве устроили ночной рукопашный бой
13 июля, 2021 05:23
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стало известно о массовой драке мигрантов минувшей ночью на юго-востоке Москвы.
Инцидент произошел в районе Кузьминки. В драке участвовали люди из ближнего зарубежья. По предварительным данным, это рабочие из Киргизии и Узбекистана.
Выяснение отношений между мигрантами переросло в массовую драку, которая перекинулась на проезжую часть.
Предположительно, в потасовке участвовали от нескольких десятков до около сотни человек, некоторых из которых пришлось госпитализировать.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, некоторых пришлось задержать, сообщает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что мигранты в России стали чаще совершать преступления.
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