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Арестованы участники массового боя мигрантов в Москве
14 июля, 2021 05:12
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки, которая произошла между мигрантами.
Им дали по 15 суток, признав виновными в участии в несанкционированном собрании, помешавшем транспорту и пешеходам.
В отношении задержанных также составили протоколы за нарушения правил въезда в РФ или режима пребывания в ней, а также мелкое хулиганство, передает «Интерфакс».
Напомним, драка произошла в ночь на 13 июля у станции метро «Кузьминки». По предварительным данным, конфликт произошел между рабочими из Киргизии и Узбекистана.
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