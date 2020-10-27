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В Москве пока не планируют закрывать ночные клубы, рестораны и бары, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора. В столице считают, что меры, предпринятые местными властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, эффективны. А закрывать этот сектор экономики – нерационально.

Глава пресс-службы мэра города и правительства Москвы Гульнара Пенькова напомнила, что в столице действуют система регистрации в ночных клубах и других развлекательных заведениях.

«Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID», – цитирует Пенькову РИА Новости.

С 19 октября вход в ночные клубы Москвы стал доступен только после регистрации с помощью QR-кода или СМС. Система чек-инов не помешает распространению коронавируса, но если у кого-то из посетителей обнаружится COVID-19, остальным присутствовавшим на вечеринке людям разошлют сообщение о том, что они находились в зоне риска, а значит, должны пройти тестирование.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал запретить работу клубов, ресторанов и баров с 23:00 до 06:00 и ввел всеобщий масочный режим.