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Общество
Роспотребназдор «поправился» по поводу запрета на проведение массовых мероприятий
27 октября, 2020 12:05
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фото: Pixabay
Роспотребнадзор не запрещал в России массовые мероприятия и оказание услуг общественного питания.
В ведомстве уточнили, что это была лишь рекомендация. Окончательное решение в каждом регионе остаётся за местными властями, пишет телеграм-канал «Lifeshot».
Ранее стало известно о том, что в России будет введен всеобщий масочный режим с 28 октября. Ношение маски обязательно в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках, в лифтах. Контроль за исполнением этого требования возложено на высшие должностные лица субъектов РФ.
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