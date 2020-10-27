Роспотребназдор «поправился» по поводу запрета на проведение массовых мероприятий

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Роспотребнадзор не запрещал в России массовые мероприятия и оказание услуг общественного питания.

В ведомстве уточнили, что это была лишь рекомендация. Окончательное решение в каждом регионе остаётся за местными властями, пишет телеграм-канал «Lifeshot».

Ранее стало известно о том, что в России будет введен всеобщий масочный режим с 28 октября. Ношение маски обязательно в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках, в лифтах. Контроль за исполнением этого требования возложено на высшие должностные лица субъектов РФ.