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С 19 октября вход в ночные клубы Москвы станет доступен только после регистрации с помощью QR-кода или СМС. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

По его словам, ковидные ограничения сильно коснулись ночной развлекательной индустрии. Вводить новые запреты местные власти не хотят, а просить посетителей соблюдать дистанцию и носить медицинскую маску в заведении – бесполезно. Чтобы бизнес уцелел, Собянин предлагает следующее нововведение:

«Доступ работников и посетителей в развлека­тельные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», – пишет Собянин.

При этом, по его словам, система чек-инов не помешает распространению коронавирусной инфекции, но если у кого-то из посетителей обнаружится Covid-19, остальным присутствовавшим на вечеринке людям разошлют сообщения о том, что они находились в зоне риска, а значит, должны пройти тестирование.

«Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», – заключил мэр столицы.