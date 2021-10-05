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Культура
67-летнего актера Валерия Гаркалина госпитализировали в тяжелом состоянии с COVID-19
5 октября, 2021 10:31
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Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress.
В Москве госпитализировали советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина. Состояние 67-летнего народного артиста оценивается как тяжелое.
У Гаркалина поражены 25-50% легких. Коронавирус развивается на фоне хронических проблем с сердцем.
Как уточняет Telegram-канал Mash, Гаркалина госпитализировали еще 2 октября. Врачи делаю всё возможное для стабилизации состояния актера.
Ранее коронавирус подтвердился у ведущей «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой. Ее госпитализировали в Коммунарку.
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