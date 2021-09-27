Ведущую «Давай поженимся» госпитализировали в больницу в Коммунарке
Актрису, ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Источник в медицинских кругах сообщил, что ни компьютерная томография, ни тест не выявили инфекцию.
Об этом пишет «Комсомольская правда». Актрису госпитализировали в ночь на понедельник.
Врачи не исключат, что причиной плохого самочувствия стал стресс. Уже днем 27 сентября ее могут выписать.
Издание Life со ссылкой на собственный источник написало, что врачи подтвердили коронавирус у Гузеевой.
Ведущая почувствовала себя плохо пару дней назад. У нее появились кашель, одышка и температура.
Ранее сообщалось о тяжелом состоянии режиссера Андрея Звягинцева. Он находится в немецкой кинике, где лечится от последствий коронавируса. 16 сентября стало известно, что режиссер пошел на поправку, медики готовятся к выводу пациента из искусственной комы.