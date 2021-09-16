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Находящегося в коме режиссера Андрея Звягинцева отключили от систем жизнеобеспечения
16 сентября, 2021 18:18
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Youtube / Русские норм!
Российский режиссёр Андрей Звягинцев был введен в искусственную кому в ходе лечения от коронавируса в Германии. Об этом сообщили источники издания The Bell.
Ранее режиссёр был госпитализирован с почти 90%-ным поражением легких.
По словам собеседников издания, состояние Звягинцева было крайне тяжелым. Поражение легких развилось до 92%, его приходилось подключать к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот аппарат насыщает кровь кислородом и поддерживает работу сердца. По сути, он представляет из себя искусственное лёгкое.
Сейчас режиссёр пошел на поправку, его отключили от всех систем жизнеобеспечения, идёт подготовка к выводу из искусственной комы, передаёт The Bell.
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