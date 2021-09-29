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Лариса Гузеева прокомментировала свое заражение коронавирусом фразой про Сталина и страх
29 сентября, 2021 14:19
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YouTube / Давай поженимся!
Российская актриса и телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева прокомментировала свое заражение коронавирусом. Она пояснила, что в настоящее время борется с болезнью и попросила не звонить ей и её семье.
«Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной», - написала Гузеева в своем Instagram-аккаунте, призвав людей не беспокоить её, поскольку «и так страшно».
О своём самочувствии артистка рассказывать не стала, так как считает здоровье сугубо интимным делом.
Ранее стало известно, что Гузеевой перельют антиковидную донорскую плазму в Коммунарке.
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