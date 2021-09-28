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Оказавшейся в больнице Ларисе Гузеевой понадобился донор
28 сентября, 2021 11:45
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Vladimir Myshkin/Russian Look
Актриса, телеведущая и заслуженная артистка России Лариса Гузеева получит антиковидную донорскую плазму, с помощью которой ей удастся в кратчайшие сроки встать на ноги.
Накануне стало известно, что Гузеева заболела коронавирусом, её госпитализировали в Коммунарку, известную как главную ковид-лечебницу страны.
Плазму донора, переболевшего COVID-19 и имеющего антитела, Гузеевой перельют уже на днях. В настоящее время врачи оценивают её состояние как средней тяжести, передает Telegram-канал Mash.
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