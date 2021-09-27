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Опасения по поводу здоровья телеведущей Ларисы Гузеевой подтвердились
27 сентября, 2021 20:15
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Youtube / Давай поженимся!
У ведущей телепрограммы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
В последнее время у телеведущей наблюдался кашель, повышенная температура и затрудненное дыхание. Она сделала экспресс-тест на коронавирус дома, и он дал положительный результат.
После Гузееву госпитализировали в коронавирусную больницу в Коммунарке, где тест на коронавирус был сделан повторно. Второй анализ также показал заражение коронавирусом.
Неделей ранее телеведущая купалась в Черном море и рассказывала в социальных сетях о пользе холодной воды, отмечает Mash.
Ранее не исключалось, что телеведущая могла попасть в больницу из-за стресса.
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