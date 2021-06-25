26 млн рублей в месяц! Спортсмены возмутились зарплатами сборной по футболу после вылета с Евро-2020
Российская олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова раскритиковала зарплаты российских футболистов, которые покинули Евро-2020.
В своем Instagram она заявила, что обсуждала «огромные» зарплаты футболистов с членами сборной РФ по боксу на следующий день после матча Россия — Дания (1:4). «Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 млн рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю, сколько человек за месяц», — возмутилась спортсменка. По ее словам, множество отечественных «спортсменов высочайшего уровня» никогда не увидят такие деньги.
Бывшая баскетболистка сборной России и чемпионка Европы Светлана Абросимова считает, что в российском спорте слишком большая разница между заработками мужчин и женщин.
Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин также заявил, что зарплаты футболистов слишком высоки. «Зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой», — заявил он. А двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, россиянин Евгений Плющенко предложил властям РФ перенаправить деньги с футбола на фигурное катание.
«Эти люди хоть одну операцию оплатили ребёнку? Я на стороне людей. Но нельзя так жить! Имейте совесть», — возмутился президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, пишут «Открытые медиа».
Напомним, Россия разгромно уступила Дании. Счет последнего матча группового этапа составил 1:4. Россия покинула Евро, заняв последнее место. Источник в Российском футбольном союзе рассказал о предложении главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову уйти в отставку добровольно. Тот готов написать заявление по собственному желанию, но требует золотой парашют.