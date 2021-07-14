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Следствие
Защита Виктора Бабарико готовит жалобу на его приговор
14 июля, 2021 00:20
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Youtube / Виктор Бабарико
Защита экс-председателя «Белгазпромбанка», бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико начала подготовку жалобы на приговор.
При этом не сообщается, как долго защита будет писать надзорную жалобу и когда ее подаст. Согласно существующему законодательству, адвокаты или осужденный могут подать такую жалобу в течение не менее трех лет после вступления приговора в силу, сообщает «Sputnik Беларусь».
Решение суда о 14-летнем тюремном сроке для экс-банкира Виктора Бабарико могло быть связано с унижением президента республики Александра Лукашенко. На президентских выборах он был главным соперником главы государства среди оппозиционеров.
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