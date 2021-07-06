Суровый приговор Бабарико объяснили публичным унижением Лукашенко перед выборами 2020 года
Решение суда о 14-летнем тюремном сроке для экс-банкира Виктора Бабарико могло быть связано с унижением президента республики Александра Лукашенко. Напомним, на президентских выборах он был главным соперником главы государства среди оппозиционеров.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что суровый приговор оппозиционеру связан со страхом Лукашенко потерять пост - он рассматривал банкира как сильного конкурента.
Уникальность случая с Бабарико состоит в том, что он «один из первых, кто выскочил на президентские выборы и... публично опустил Лукашенко ниже плинтуса».
Не в пользу Лукашенко говорит тот факт, что для участия в выборах оппозиционер смог без административного ресурса собрать полмиллиона подписей и стать самым популярным у избирателей, заметил политолог.
«К нему 20 лет государство не предъявляло никакие претензии, ни налоговые, ни другие, значит он устраивал систему», — сказал политолог изданию Lenta.ru.
Ранее приговор банкиру оценила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Напомним, 6 июля Верховный суд Беларуси назначил главному сопернику Лукашенко 14 лет лишения свободы.